В Ковылкинском районе велосипедист попал под колеса автомобиля

В Ковылкинском районе произошел наезд автомобиля велосипедиста.

14 сентября, около 12:10 сотрудники МЧС получили сообщение о том, что на одном из участков дороги, которая пролегает между населенными пунктами Ковылкино и Ельники, произошло ДТП. Прибыв на место происшествия, спасатели выяснили, что гражданин, находившийся за рулем автомобиля, не сумев справиться с управлением, допустил наезд на велосипедиста.

Велосипедист был травмирован. О характере телесных повреждений, полученных пострадавшим, ничего неизвестно.

Сотрудники Госавтоинспекции в скором времени установят причину данного происшествия.

Источник: 13.mchs.gov.ru