В Мордовии полицейские разыскивают мужчину, скрывающегося от правосудия

В Зубово-Полянском районе Мордовии сотрудники правоохранительных органов разыскивают мужчину, который скрывается от суда.

Карасев Виктор Александрович 1964 года рождения, проживающий в поселке Зубова Поляна, совершил противозаконные действия. Чтобы скрыться от суда, гражданин преднамеренно исчез из поля зрения правоохранительных органов.

Все, кто что-либо знает о том, где в настоящее время находится разыскиваемый мужчина, могут сообщить необходимую информацию по телефонам: 8(83458) 2-51-02 или 02.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.мвд.рф