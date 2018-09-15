В Ичалковском районе по причине ДТП пострадал человек

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В Ичалковском районе Мордовия произошло ДТП, в результате которого был травмирован человек.
Указанное происшествие было зафиксировано днем 14 сентября на территории села Рождествено. Водитель автомобиля неустановленной марки не смог полноценно справиться с управлением, по причине чего машина на полном ходу совершила наезд на препятствие.
В результате наезда транспортного средства на препятствие телесные повреждения получил один человек. В каком состоянии находится пострадавший, неизвестно.
В скором времени сотрудники Госавтоинспекции установят точную причину ДТП.
Источник: 13.mchs.gov.ru