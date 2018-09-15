В Ичалковском районе по причине ДТП пострадал человек

В Ичалковском районе Мордовия произошло ДТП, в результате которого был травмирован человек.

Указанное происшествие было зафиксировано днем 14 сентября на территории села Рождествено. Водитель автомобиля неустановленной марки не смог полноценно справиться с управлением, по причине чего машина на полном ходу совершила наезд на препятствие.

В результате наезда транспортного средства на препятствие телесные повреждения получил один человек. В каком состоянии находится пострадавший, неизвестно.

В скором времени сотрудники Госавтоинспекции установят точную причину ДТП.

Источник: 13.mchs.gov.ru