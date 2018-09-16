В Чамзинском районе в результате ДТП пострадали два человека

В Чамзинском районе Мордовии произошло столкновение двух автомобилей, в результате которого телесные повреждения получили два человека.

15 сентября, около 12:25 на 59-м километре трассы, которая пролегает между Саранском и Ульяновском, не смогли поделить дорогу водители двух автомобилей.

В результате столкновения транспортных средств телесные повреждения различной степени тяжести получили два человека. В данный момент какая-либо информация о состоянии пострадавших отсутствует.

Причина столкновения транспортных средств в скором времени будет установлена сотрудниками Госавтоинспекции.

Источник: 13.mchs.gov.ru