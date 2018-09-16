В Рузаевке горел мусор

В Рузаевке произошло возгорание мусора.

15 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре, который произошел по адресу – переулок Титова. Прибыв на место происшествия, спасатели обнаружили, что воспламенился мусор. Площадь распространения огня составила два квадратных метров.

В результате данного инцидента никто не пострадал.

Пламя повредило стену расположенного поблизости магазина «Рубль-Бум».

По какой причине произошло возгорание мусора, в данный момент неизвестно.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.mchs.gov.ru