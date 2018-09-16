В Рузаевке горел мусор

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В Рузаевке произошло возгорание мусора.
15 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре, который произошел по адресу – переулок Титова. Прибыв на место происшествия, спасатели обнаружили, что воспламенился мусор. Площадь распространения огня составила два квадратных метров.
В результате данного инцидента никто не пострадал.
Пламя повредило стену расположенного поблизости магазина «Рубль-Бум».
По какой причине произошло возгорание мусора, в данный момент неизвестно.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия.
Источник: 13.mchs.gov.ru