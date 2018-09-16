В Рузаевском районе по причине ДТП пострадал человек

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В Рузаевском районе Мордовии в результате столкновения двух автомобилей пострадал человек.
Днем 15 сентября сотрудники МЧС получили оперативное сообщение о том, что на одном из участков трассы, соединяющей Саратов и Нижний Новгород, произошло ДТП. Прибыв на место инцидента, спасатели обнаружили, что имело место столкновение двух автомобилей.
В результате столкновения транспортных средств был травмирован человек. О характере телесных повреждений, полученных пострадавшим, ничего неизвестно.
Какая-либо информация о причине столкновения автомобилей в настоящее время отсутствует.
Источник: 13.mchs.gov.ru