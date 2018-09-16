В Саранске загорелся жилой дом

В Саранске произошло воспламенение жилого дома.

15 сентября над поселком Николаевка раздался вой пожарных сирен. На улице Ленина внезапно воспламенился жилой дом №13. К моменту приезда пожарных огонь успел охватить постройку на площади 67 квадратных метров.

К счастью, во время данного пожара никто не погиб и не пострадал.

По какой причине произошло воспламенение жилого дома, в данный момент неизвестно. Не исключено, что в данном случае имело место короткое замыкание электропроводки или неисправность бытовой техники.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.mchs.gov.ru