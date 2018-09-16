В Ковылкинском районе в ДТП с участием мотоцикла пострадал человек

В Ковылкинском районе произошло ДТП с участием мотоцикла, в результате которого пострадал человек.

Вечером 15 сентября гражданин, находившийся за рулем мотоцикла, двигаясь по дороге, пролегающей между Ковылкино и Рузаевкой, внезапно потерял контроль над управлением, в результате чего транспортное средство опрокинулось в кювет.

В результате опрокидывания мотоцикла пострадал один человек. В данный момент точно неизвестно, был ли это мотоциклист или же его пассажир.

Сотрудникам Госавтоинспекции в ближайшее время предстоит выяснить, по какой причине водитель мотоцикла не смог справиться с управлением.

Источник: 13.mchs.gov.ru