В Торбеево горело частное подворье

В Торбеево сотрудники МЧС приняли участие в ликвидации крупного пожара.

15 сентября, в 16:58 на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о том, что на территории указанного населенного пункта произошел крупный пожар. На одной из улиц поселка воспламенилось подворье. Горели несколько хозяйственных построек и жилой дом. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 240 квадратных метров.

По предварительным данным, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина воспламенения подворья в настоящее время устанавливается специалистами.

Источник: 13.mchs.gov.ru