Футбольная команда «Мордовия» одержала уверенную победу над ФК «Сочи»

Футбольная команда «Мордовия» со счетом 2:0 одержала победу над ФК «Сочи».

Указанный матч прошел 15 сентября на олимпийской арене «Фишт». На протяжении игры опасные моменты неоднократно возникали и у мордовских спортсменов, и у представителей сочинской команды, но практически до конца матча счет был 0:0. Первый мяч в ворота ФК «Сочи» на 85-й минуте отправил Владимир Обухов. Спустя пять минут тот же футболист забил второй гол.

В итоге матч закончился со счетом 2:0 в пользу мордовской команды.

По информации, которая была опубликована пресс-службой правительства Республики Мордовия.

Источник: e-mordovia.ru