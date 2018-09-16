В Дубенском районе в результате ДТП пострадали два человека

В Дубенском районе Мордовии произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого были травмированы два человека.

15 сентября на 93-м километре трассы, соединяющей Саранск, Сурское и Ульяновск, произошло столкновение двух автомобилей. Транспортные средства двигались на высокой скорости, поэтому удар оказался достаточно сильным.

В результате столкновения автомобилей телесные повреждения различной степени тяжести получили два человека. В настоящее время информация о состоянии пострадавших отсутствует.

По какой причине произошло столкновение транспортных средств, пока что неизвестно.

Источник: 13.mchs.gov.ru