В Зубово-Полянском районе в ДТП погиб человек

В Зубово-Полянском районе произошло ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля, в результате которого погиб человек.

Трагедия произошла на 426-м километре федеральной трассы М-5 «Урал». Не смогли поделить дорогу легковой автомобиль марки «Тойота» и грузовик марки МАЗ.

Полученные водителем легковушки телесные повреждения оказались несовместимыми с жизнью. Автомобилист скончался на месте происшествия до приезда медиков.

Сотрудники Госавтоинспекции в настоящее время проводят проверку, в ходе которой будет установлена причина столкновения грузовика и легкового автомобиля.

Источник: гибдд.рф