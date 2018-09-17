В Рузаевском районе горело частное подворье

В Рузаевском районе Мордовии произошел масштабный пожар на территории частного подворья.

В ночь на 17 сентября сотрудники МЧС получили сообщение о том, что в селе Огарево, на улице Ленина произошел крупный пожар. Прибыв на место инцидента, спасатели обнаружили, что горит частное подворье. Огонь охватил жилой дом, баню и несколько надворных построек. Площадь распространения пламени составила 239 квадратных метров.

К счастью, во время данного пожара никто не пострадал.

Что стало причиной возгорания частного подворья, пока что неизвестно.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Пензенской области.

Источник: 13.mchs.gov.ru