В Саранске была обнаружена поддельная денежная купюра номиналом 1000 рублей.

Недавно сотрудники отдела полиции №1 УМВД РФ по городскому округу Саранск получили от заведующей одного из местных банков сообщение об обнаружении поддельной денежной купюры номиналом 1000 рублей. Фальшивая банкнота поступила в финансовое учреждение в числе вырученных денежных средств из продуктового магазина.

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают покупателя, расплатившегося поддельной банкнотой.

Полицейские призывают граждан не избавляться от фальшивых денег путем совершения расчетных операций. В случае обнаружения поддельной банкноты необходимо обращаться в правоохранительные органы.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.mchs.gov.ru