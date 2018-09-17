В Ельниковском районе в ДТП пострадал мужчина

В Ельниковском районе в результате опрокидывания автомобиля в кювет пострадал человек.

Утром 16 сентября на 93-м километре автомобильной дороги, соединяющей населенные пункты Ковылкино, Краснослободск, Ельники и Первомайск, водитель автомобиля марки ИЖ 1972 года рождения не смог справиться с управлением, по причине чего транспортное средство опрокинулось в кювет.

В результате ДТП автомобилист получил телесные повреждения и был госпитализирован в Краснослободскую ЦРБ. О состоянии пострадавшего пока что ничего неизвестно.

По какой причине автомобилист не смог справиться с управлением, в скором времени выяснят специалисты.

Источник: 13.mchs.gov.ru