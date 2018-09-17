В Старошайговском районе загорелся жилой дом

В Старошайговском районе было зафиксировано возгорание жилого дома.

В ночь на 16 сентября темное небо над селом Мельцаны внезапно озарила вспышка пламени. На улице Заводской загорелся жилой дом. В кратчайшие сроки на место происшествия приехали пожарные, к моменту их прибытия огонь успел охватить строение на площади 60 квадратных метров.

В результате возгорания жилой постройки никто не пострадал.

Причина воспламенения дома пока что неизвестна.

Сотрудники МЧС призывают жителей Мордовии соблюдать правила пожарной безопасности и требования при эксплуатации электрических приборов.

Источник: 13.mchs.gov.ru