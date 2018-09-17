В Краснослободском районе в результате опрокидывания мотоцикла пострадал человек

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В Краснослободском районе Мордовии произошло ДТП с участием мотоцикла, в результате которого был травмирован человек.
Происшествие произошло вечером 16 сентября на одном из участков дороги, которая пролегает между населенными пунктами Ковылкино, Краснослободск и Ельники, водитель мотоцикла не смог должным образом справиться с управлением, по причине чего транспортное средство опрокинулось в кювет.
В результате данного ДТП пострадал один человек. Был ли это мотоциклист или же его пассажир, неизвестно.
Сотрудникам Госавтоинспекции предстоит выяснить, по какой причине мотоциклист не смог справиться с управлением.
Источник: 13.mchs.gov.ru