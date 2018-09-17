В Краснослободском районе в результате опрокидывания мотоцикла пострадал человек

В Краснослободском районе Мордовии произошло ДТП с участием мотоцикла, в результате которого был травмирован человек.

Происшествие произошло вечером 16 сентября на одном из участков дороги, которая пролегает между населенными пунктами Ковылкино, Краснослободск и Ельники, водитель мотоцикла не смог должным образом справиться с управлением, по причине чего транспортное средство опрокинулось в кювет.

В результате данного ДТП пострадал один человек. Был ли это мотоциклист или же его пассажир, неизвестно.

Сотрудникам Госавтоинспекции предстоит выяснить, по какой причине мотоциклист не смог справиться с управлением.

Источник: 13.mchs.gov.ru