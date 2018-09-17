В Ичалках горела баня

В Ичалках произошло возгорание бани.

17 сентября, около 03:30 ночную тишь в селе Ичалки нарушил треск огня, а звездный пейзаж на небе застелил дым. Возле дома №5, который расположен по адресу – улица Зеленая, воспламенилась баня. К моменту приезда пожарных огонь успел охватить постройку на площади 18 квадратных метров.

По предварительным данным, во время данного пожара никто не пострадал.

По какой причине произошло возгорание бани, в настоящее время неизвестно. Не исключено, что имел место умышленный поджог.

По информации, опубликованной пресс-службой ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.mchs.gov.ru