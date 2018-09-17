В Саранске пьяный автомобилист устроил ДТП

В Ленинском районе Саранска по вине пьяного автомобилиста произошло ДТП.

Данное происшествие произошло ранним утром 16 сентября по адресу – улица Розы Люксембург. Мужчина 1972 года рождения, находившийся за рулем автомобиля марки «Рено-Логан» в состоянии алкогольного опьянения, врезался в припаркованную машину марки «Киа-Рио».

Водитель «Рено» был доставлен в МРКБ. После оказания помощи медики отпустили мужчину домой.

Виновник ДТП был привлечен к административной ответственности.

В настоящее время проводится проверка по факту данного происшествия.

По информации УГИБДД УМВД РФ по Республике Мордовия.

Источник: гибдд.рф