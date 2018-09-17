В Рузаевке автомобиль сбил женщину

В Рузаевке женщина попала под колеса автомобиля.

Указанный инцидент произошел вечером 16 сентября по адресу – улица Зои Космодемьянской. По предварительной информации, гражданка 1977 года рождения стояла у края проезжей части. В определенный момент на женщину совершил наезд автомобиль марки ВАЗ, за рулем которого находился мужчина 1962 года рождения.

Пострадавшая была госпитализирована в Рузаевскую ЦРБ. О состоянии женщины пока что ничего неизвестно.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту ДТП.

По информации УГИБДД УМВД РФ по Республике Мордовия.

Источник: гибдд.рф