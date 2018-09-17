В Кадошкинском районе в результате ДТП пострадал ребенок

В Кадошкинском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал ребенок.

16 сентября, около 19:45 на 47-м километре дороги, пролегающей между населенными пунктами Рузаевка, Ковылкино и Торбеево, мужчина 1957 года рождения, управлявший автомобилем марки «Шевроле-Нива», врезался в автомобиль марки «Ауди», который двигался в попутном направлении.

Ребенок 2013 года рождения, который находился в салоне «Шевроле-Нивы», был доставлен в Инсарскую ЦРБ. После оказания медицинской помощи пострадавшего отпустили домой.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту аварии.

Источник: гибдд.рф