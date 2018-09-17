В Торбеевском районе загорелось сено

В Торбеевском районе произошло возгорание сена.

В ночь на 17 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о том, что в селе Сургодь произошел пожар. Недалеко от дома №4, который расположен по адресу – улица Школьная, внезапно воспламенилось сено. К моменту приезда пожарных огонь успел распространиться на площади 90 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате пожара никто не пострадал.

Из-за чего загорелось сено, в настоящее время не известно. Не исключено, что был совершен умышленный поджог.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.mchs.gov.ru