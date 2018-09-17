В Зубово-Полянском районе в ДТП пострадала женщина

В Зубово-Полянском районе произошло ДТП, в результате которого пострадала женщина.

Днем 16 сентября на 433-м километре федеральной трассы «Урал» мужчина 1957 года рождения, управлявший автомобилем марки «Лада-Гранта», не сумев рассчитать безопасную дистанцию, врезался в автомобиль марки «Лада-Ларгус», который стоял впереди. Затем второе транспортное средство протаранило стоящую поблизости машину марки ГАЗ.

Женщине 1977 года рождения, которая находилась за рулем «Лады-Ларгус», понадобилась медицинская помощь.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту ДТП.

Источник: гибдд.рф