В Саранске прошла акция «Дети за безопасность на дорогах»

В Саранске сотрудники Госавтоинспекции вместе с педагогами и учениками школы №38 провели акцию под названием «Дети за безопасность на дорогах».

В ходе проведения указанного мероприятия школьники рассказывали водителям и пешеходам о необходимости соблюдения правил дорожного движения.

Кроме того, были проведены профилактические беседы с пешеходами, которые намеревались пересечь проезжую часть в несанкционированной для этого зоне.

Помимо этого, водителям и пешеходам воспитанники упомянутой школы вручили рисунки и памятки по ПДД.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.мвд.рф