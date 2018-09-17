В Ичалковском районе в ДТП пострадали два человека

В Ичалковском районе произошла автомобильная авария, в результате которой телесные повреждения получили два человека.

Поздним вечером 16 сентября на пульт дежурного МЧС поступило сообщение о том, что в селе Оброчное произошло ДТП. Водитель автомобиля неустановленной марки, двигаясь по улице Ленина, не сумел удержать контроль над управлением, по причине чего машина опрокинулась в кювет.

В результате опрокидывания транспортного средства в кювет телесные повреждения различной степени тяжести получили два человека.

Сотрудникам Госавтоинспекции предстоит выяснить, по какой причине автомобилист не смог справиться с управлением.

Источник: 13.mchs.gov.ru