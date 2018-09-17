Мордовские полицейские разыскивают мужчину, утратившего связь с сыном

В Зубово-Полянском районе Мордовии сотрудники правоохранительных органов разыскивают гражданина, который утратил связь со своим сыном.

Зарьянов Вадим Константинович 1957 года рождения, который проживает в поселке Титовка Чапаевского района Самарской области, в 2004 году перестал общаться со своим сыном. С тех пор гражданин ни разу не попытался восстановить связь.

Все, кто что-либо знает о Зарьянове Вадиме Константиновиче, могут сообщить необходимую информацию по телефонным номерам: 8(83458) 2-51-02 или 02.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.мвд.рф