В Мордовии сотрудники Росгвардии задержали двух мужчин, которые находились в розыске

В Мордовии сотрудники Росгвардии задержали двух местных жителей, которые находились в розыске.

Утром 14 сентября сотрудники вневедомственной охраны республиканского управления Росгвардии, передвигаясь по маршруту патрулирования, заметили на одной из улиц Саранска мужчину, который пытался привлечь их внимание. Гражданин сообщил, что на расположенной неподалеку автобусной остановке находится пенсионер, поведение которого вызывает подозрения.

Правоохранители подошли к указанному мужчине и выяснили, что он ничего не помнит, кроме своего имени и фамилии. Позже было установлено, что пенсионер находится в розыске. Недавно гражданин ушел из дома и не вернулся обратно.

В тот же день на улице Рузаевской дежурный экипаж вневедомственной охраны заметил гражданина, который, увидев патрульную машину, попытался скрыться в ближайшем дворе. Мужчина, которым оказался 27-летний житель Рузаевки, был остановлен. Выяснилось, что гражданин находится в розыске по подозрению в причинении телесных повреждений.

Источник: vk.com/rosgvard_mordovia