В Большеберезниковском районе в ДТП пострадал человек

В Большеберезниковском районе в результате опрокидывания автомобиля в кювет был травмирован человек.

Происшествие произошло поздним вечером 16 сентября на 29-м километре дороги, которая пролегает между населенными пунктами Саранск, Большие Березники и Дубенки, водитель автомобиля неизвестной марки в определенный момент движения перестал контролировать процесс управления, в результате чего транспортное средство опрокинулось в кювет.

Телесные повреждения получил один человек. О состоянии пострадавшего в данный момент ничего неизвестно.

Сотрудникам Госавтоинспекции предстоит выяснить, по какой причине автомобилист не смог справиться с управлением.

Источник: 13.mchs.gov.ru