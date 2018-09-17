Хоккейная команда «Мордовия» одержала победу над ХК «Южный Урал – Металлург» из Орска.

Игра прошла 16 сентября. Мордовские хоккеисты смогли отправить в ворота соперника 8 шайб. Героями матча стали Абозин Кирилл, Юнышев Даниил, Колычев Евгений, Пьянов Евгений, Саразов Дмитрий и Ахметзянов Максим. Единственную шайбу в ворота мордовской команды отправил Бурматов Илья.

В итоге игра завершилась со счетом 8:1 в пользу «Мордовии».

Стоит отметить, что данный матч стал второй встречей команд. 15 сентября в ходе стартовой игры мордовские хоккеисты со счетом 5:0 обыграли спортсменов из Орска.

Источник: e-mordovia.ru