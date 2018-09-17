В Мордовии продолжает снижаться уровень преступности

В Мордовии снизился уровень преступности.

В период с января по август нынешнего года в регионе было зарегистрировано 5190 преступлений. Данный показатель на 6,9% ниже того уровня преступности, который был зафиксирован за аналогичный период минувшего года.

Наибольшее количество преступлений было зарегистрировано в Саранске. За первые восемь месяцев нынешнего года здесь было зарегистрировано 2293 правонарушения. В Рузаевском районе за отчетный период было зафиксировано 465 преступлений.

34 преступления с начала нынешнего года было зарегистрировано в Большеигнатовском районе. Данный показатель является самым низким среди остальных районов региона.

Источник: prokrm.ru