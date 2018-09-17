В Мордовии ссора двух мужчин закончилась убийством

В Мордовии было возбуждено уголовное дело в отношении 48-летнего мужчины, который подозревается в убийстве своего 51-летнего собутыльника.

В ночь на 14 сентября 51-летний житель села Кемля Ичалковского района, находясь у себя дома, распивал алкогольные напитки в компании своих знакомых. В определенный момент из-за малозначительного повода хозяин жилья поссорился с другим участником застолья 48-летнего возраста. В процессе выяснения отношений младший участник ссоры ударил оппонента ножом в голень. После этого подозреваемый лег спать.

Спустя некоторое время проснулся третий участник попойки, который обнаружил, что хозяин дома скончался. Предварительной причиной смерти мужчины была названа обильная кровопотеря.

Подозреваемый был задержан на месте преступления. Решением суда в отношении мужчины была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Источник: mordovia.sledcom.ru