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В Мордовии водитель ВАЗ-21102 в темноте наехал на школьницу

В Мордовии водитель ВАЗ-21102 в темноте наехал на школьницу

Вечером 17 сентября в Дубенском районе Мордовии произошло ДТП с участием 16-летней школьницы. Авария произошла в 19:50 на 2-м км дороги Дубенки – Поводимово – Атяшево от а/д Саранск – Сурское – Ульяновск.

Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД РМ, 34-летний водитель за рулем ВАЗ-21102 совершил наезд на школьницу, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Отмечается, что на указанном отрезке дороги нет уличного освещения.

В результате происшествия девушка получила различные травмы и была доставлена в Дубенскую районную больницу.  

Водитель трезв. По факту ДТП назначено административное расследование, проводится проверка.


Источник: Пропаганда ГИБДД РМ