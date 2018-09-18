В Ичалковском районе в результате пожара пострадали два человека

В Ичалковском районе произошел пожар, в результате которого пострадали два человека.Указанное происшествие произошло ранним утром 17 сентября на территории села Кендя. На улице Гагарина внезапно воспламенился жилой дом. Кроме того, пламя охватило расположенные поблизости надворные постройки. К моменту приезда пожарных огонь успел распространиться на площади 270 квадратных метров.

В результате пожара пострадали мужчина и женщина. Мужчина был доставлен в ближайшую больницу. Медики диагностировали у пострадавшего ожоги 30% тела. Женщина получила ожоги рук.

Пламя уничтожило дом и надворные постройки.

Причина пожара в настоящее время неизвестна.

Источник: 13.mchs.gov.ru