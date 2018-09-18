В Мордовии в ДТП с участием трех автомобилей пострадал человек

В Мордовии произошло ДТП с участием трех автомобилей, в результате которого пострадал человек.

ДТП произошло на одном из участков дороги, пролегающей между Ромоданово, Курилово и Болтино. По предварительным данным, гражданин, управлявший автомобилем марки ВАЗ-2115, протаранил автомобиль марки ВАЗ-2109, который двигался в попутном направлении. После этого первая машина выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем марки «Ока».

Водителю «Оки» понадобилась медицинская помощь.

В скором времени сотрудники Госавтоинспекции установят причину происшествия.

По информации УГИБДД УМВД РФ по Республике Мордовия.

Источник: гибдд.рф