Неизвестный мошенник ограбил 66-летнюю жительницу Саранска

В Саранске 66-летняя местная жительница стала жертвой неизвестного мошенника, пытаясь продать диван.

Недавно 66-летняя жительница Саранска опубликована на популярном сайте объявление о продаже дивана. В кратчайшие сроки с женщиной связался ранее незнакомый мужчина, который сообщил о намерении приобрести товар и заявил, что готов перечислить предоплату.

Под предлогом перечисления предоплаты горожанка сообщила незнакомцу данные своей банковской карты. Спустя некоторое время женщина обнаружила, что с её банковского счета была похищена денежная сумма в размере 35 тыс. рублей.

Полицейские проводят проверку по данному факту.

Источник: 13.мвд.рф