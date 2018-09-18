В Торбеевском районе по причине ДТП пострадали два человека

В Торбеевском районе Мордовии произошло столкновение двух автомобилей, в результате которого были травмированы два человека.

17 сентября, около 06:00 на одном из участков трассы 1Р-180, недалеко от населенного пункта Краснополье произошло столкновение двух автомобилей.

В результате столкновения транспортных средств телесные повреждения различной степени тяжести получили два человека. В данный момент какая-либо информация о состоянии пострадавших отсутствует.

Сотрудникам Госавтоинспекции предстоит выяснить, по какой причине столкнулись автомобили.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.mchs.gov.ru