В Саранске разыскивается девушка, подозреваемая в краже мобильного телефона

В Саранске сотрудники правоохранительных органов разыскивают девушку, которая подозревается в краже мобильного телефона.

Днем 14 сентября неизвестная гражданка, находясь в магазине «Эльфун», который расположен по адресу – улица Косарева, похитила мобильный телефон.

Девушка была одета в синие джинсы, которые имеют декоративные разрывы ниже колена, белую футболку и белые босоножки.

Все, кто что-либо знает о предполагаемой преступнице, могут сообщить необходимую информацию по телефонам: 29-77-88, 29-77-58, 89876839397.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.мвд.рф