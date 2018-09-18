В Саранске разыскивается девушка, подозреваемая в краже мобильного телефона

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В Саранске сотрудники правоохранительных органов разыскивают девушку, которая подозревается в краже мобильного телефона.
Днем 14 сентября неизвестная гражданка, находясь в магазине «Эльфун», который расположен по адресу – улица Косарева, похитила мобильный телефон.
Девушка была одета в синие джинсы, которые имеют декоративные разрывы ниже колена, белую футболку и белые босоножки.
Все, кто что-либо знает о предполагаемой преступнице, могут сообщить необходимую информацию по телефонам: 29-77-88, 29-77-58, 89876839397.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Республике Мордовия.
Источник: 13.мвд.рф