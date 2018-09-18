Житель Зубово-Полянского района пытался доставить запрещенные предметы в колонию

В Мордовии сотрудники одной из местных исправительных колоний предотвратили попытку доставки запрещенных предметов.

Сотрудники исправительной колонии №11 в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали жителя Зубово-Полянского района, который пытался перебросить на территорию учреждения четыре свертка. В указанных свертках находились пять мобильных телефонов и десять сим-карт.

Житель Зубово-Полянского района был привлечен к ответственности. Был составлен протокол об административном правонарушении.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.fsin.su