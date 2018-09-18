В Торбеевском районе загорелся автомобиль

В Торбеевском районе Мордовии было зафиксировано возгорание транспортного средства.

Указанное происшествие произошло в ночь на 18 сентября на территории населенного пункта Варжеляй. На улице 1-й Советской внезапно воспламенился автомобиль.

В результате возгорания транспортного средства никто не пострадал.

По какой причине произошло воспламенение автомобиля, в данный момент неизвестно. Вероятнее всего, огонь вспыхнул в результате технической неисправности. Также не исключено, что имел место умышленный поджог.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.mchs.gov.ru