В Торбеевском районе в результате ДТП пострадал человек

В Торбеевском районе по причине съезда автомобиля в кювет пострадал человек.

Ранним утром 17 сентября на 20-м километре трассы 1Р-180 гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки ВАЗ, не сумел справиться с управлением, вследствие чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет.

В ликвидации последствий съезда машины в кювет принимали участие сотрудники МЧС.

В результате ДТП был травмирован один человек. О характере телесных повреждений, полученных пострадавшим, пока что нет никакой информации.

Сотрудникам Госавтоинспекции предстоит выяснить, по какой причине автомобилист не смог справиться с управлением.

Источник: 13.mchs.gov.ru