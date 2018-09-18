Жителя Ичалок осудили за избиение и кражу

В Ичалках суд вынес приговор в отношении местного жителя, который избил мать своего друга и похитил деньги у другого приятеля.

Летом нынешнего года осужденный гостил у своего приятеля. В определенный момент в гости к хозяину жилья пришла его мать. Преступник из-за личной неприязни избил женщину.

Спустя некоторое время осужденный похитил денежную сумму в размере 13 тыс. рублей у другого своего товарища. Деньги злоумышленник потратил на покупку алкогольных напитков.

Решением суда преступник был приговорен к 2 годам лишения свободы условно.

По информации пресс-службы Ичалковского районного суда.

Источник: ichalkovsky.mor.sudrf.ru