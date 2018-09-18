В Ковылкинском районе загорелся жилой дом

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В Ковылкинском районе произошло возгорание жилого дома.
Указанное происшествие произошло 17 сентября на территории населенного пункта Бранчеевка. Внезапно воспламенился жилой дом №20, который расположен по адресу – улица Советская.
По предварительной информации, жильцы указанного дома во время пожара не пострадали.
Из-за чего произошло возгорание жилой постройки, в настоящее время неизвестно.
Сотрудники МЧС призывают жителей Мордовии соблюдать правила безопасного обращения с огнем и нормы эксплуатации электрических приборов.
По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия.
Источник: 13.mchs.gov.ru