В Большеигнатовском районе были зафиксированы нарушения земельного законодательства

В Большеигнатовском районе Мордовии были выявлены нарушения земельного законодательства.

В ходе осмотра земельного участка сельскохозяйственного назначения, который расположен на территории села Хухорево, сотрудники Россельхознадзора обнаружили, что из-за бездействия собственника указанное угодье заросло сорной травянистой и древесно-кустарниковой растительностью.

Площадь указанного участка составляет 388000 квадратных метров.

В отношении владельца земельного участка был составлен соответствующий акт и мотивированное представление. Кроме того, в скором времени в его отношении будет проведена выездная внеплановая проверка.

Источник: ursn-rm.ru