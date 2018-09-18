В Большеигнатовском районе были зафиксированы нарушения земельного законодательства

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В Большеигнатовском районе Мордовии были выявлены нарушения земельного законодательства.
В ходе осмотра земельного участка сельскохозяйственного назначения, который расположен на территории села Хухорево, сотрудники Россельхознадзора обнаружили, что из-за бездействия собственника указанное угодье заросло сорной травянистой и древесно-кустарниковой растительностью.
Площадь указанного участка составляет 388000 квадратных метров.
В отношении владельца земельного участка был составлен соответствующий акт и мотивированное представление. Кроме того, в скором времени в его отношении будет проведена выездная внеплановая проверка.
Источник: ursn-rm.ru