В Саранске предстанет перед судом любитель кроличьего мяса

В Саранске суд вынесет приговор в отношении 29-летнего мужчины, который обвиняется в похищении кроликов.

Вечером 22 мая нынешнего года 29-летний гражданин, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, проник на территорию частного подворья, расположенного по адресу – улица Титова, и похитил оттуда двух кроликов общим весом 8 кг. Затем мужчина убил животных и употребил их в пищу.

В ночь на 31 мая 2018 года обвиняемый, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, вновь проник на территорию указанного подворья. На этот раз мужчина похитил семь кроликов общим весом 26 кг. Но насладиться вкусом мяса гражданин не успел, поскольку днем 31 мая его задержали полицейские.

Стоит отметить, что в конце апреля нынешнего года мужчина был осужден за угрозу убийством и незаконное хранение наркотиков.

В скором времени обвиняемый вновь предстанет перед судом.

Источник: leninsky.mor.sudrf.ru