В Саранске женщина предъявила фальшивую банкноту при оплате коммунальных услуг

В Саранске 64-летняя женщина при оплате коммунальных услуг предъявила поддельную денежную купюру.

Недавно в полицию обратилась сотрудница одного из местных банков. Гражданка сообщила об обнаружении поддельной денежной купюры номиналом 5 тысяч рублей. Фальшивая банкнота была предъявлена 64-летней женщиной, которая оплачивала коммунальные услуги.

64-летняя гражданка, занимающаяся продажей овощей и зелени, сообщила, что получила указанную денежную купюру от девушки, которая приобрела у неё товар.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

Источник: 13.мвд.рф