В Саранске за покупку наркотиков осудили 27-летнего парня

В Саранске суд вынес приговор в отношении 27-летнего молодого человека, который приобрел наркотики.

В конце апреля нынешнего года осужденный в Интернете оформил заказ на приобретение наркотического вещества. Товар молодой человек забрал в так называемом тайнике на улице Марины Расковой. В тот же день гражданин был задержан сотрудниками полиции.

Кроме того, выяснилось, что в марте 2017 года Бабушкинский районный суд города Москвы приговорил парня к 3 годам лишения свободы условно по аналогичной причине.

В ходе заседания молодой человек отказывался признавать свою вину, заявляя, что наркотики ему подбросили полицейские.

Решением Ленинского районного суда преступник был приговорен к 3,5 годам тюремного заключения.

Источник: leninsky.mor.sudrf.ru