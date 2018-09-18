Три жительницы Ичалковского района потратили похищенные деньги в развлекательном заведении

В Мордовии полицейские задержали трех ранее судимых жительниц Ичалковского района, которые подозреваются в ограблении своего собутыльника.

Три 30-летние жительницы указанного района, ранее имевшие проблемы с законом, гостили у своего знакомого. Дружная компания распивала алкогольные напитки. В определенный момент приятель владельца жилья уснул. Женщины решили воспользоваться данным обстоятельством. Подозреваемые направились к дому уснувшего собутыльника. Подруги отыскали спрятанный в потаенном месте ключ, открыли входную дверь постройки и похитили 6 тыс. рублей.

Затем подозреваемые отправились в одно из развлекательных заведений Саранска, где и потратили похищенные деньги.

Полицейские проводят проверку по данному факту.

Источник: 13.мвд.рф