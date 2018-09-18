В Ичалковском районе осудили мужчину, укравшего деньги у пенсионерки

В Ичалковском районе был осужден мужчина, который похитил деньги у своей знакомой.

Осужденный, желая побаловать свой организм алкоголем, направился к своей знакомой пенсионерке, которой время от времени оказывал различную помощь по хозяйству, чтобы занять денег. В момент визита мужчины старушки не было дома. Осужденный, судя по всему, решил, что человек должен быть сильнее обстоятельств и идти к цели любыми путями. Выставив оконную раму, гражданин проник в дом и похитил денежные средства.

Мужчина полностью признал свою вину. Пенсионерка претензий к осужденному не имела.

Решением суда в отношении преступника была избрана мера наказания в виде 6 месяцев лишения свободы.

Источник: ichalkovsky.mor.sudrf.ru