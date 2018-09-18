Мордовские спортсменки завоевали первое место на межрегиональном турнире по мини-футболу

Спортсменки из Мордовии успешно выступили на межрегиональном турнире по мини-футболу, который недавно прошел в Нижегородской области.

Указанные спортивные соревнования проходили в поселке Сатис. В состязаниях принимали участие девочки, чей возраст не превышает двенадцати лет. Мордовию на этих соревнованиях представляла женская футбольная команда «Олимп» из Ковылкино.

В ходе состязаний спортсменки из Мордовии смогли завоевать первое место. Второе место заняла команда «Юни» из Брянска. Бронзовые медали завоевали представительницы команды «Экстрим» из Нижегородской области.

Кроме того, лучшим нападающим турнира была признана футболистка ЖФК «Олимп» Севостьянова Юля. Поздравляем победительниц!

Источник: e-mordovia.ru