В Мордовии сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в незаконном предпринимательстве

В Чамзинском районе Мордовии сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который подозревается в незаконном предпринимательстве.

Поздним вечером в одном из сел указанного района экипаж вневедомственной охраны территориального управления Росгвардии в ходе патрулирования заметил возле охраняемого объекта 36-летнего мужчину, приметы которого совпадали с описанием гражданина, разыскиваемого полицейскими по причине подозрения в осуществлении незаконной предпринимательской деятельности.

В ходе проверки документов выяснилось, что мужчина действительно находится в розыске.

Для дальнейшего разбирательства гражданин был передан сотрудникам полиции.

Источник: vk.com/rosgvard_mordovia